Selección de Panamá: "Muy feliz de regresar y contento por esa oportunidad", José Córdoba

“El grupo ya está casi completo, solamente falta Jiovany Ramos y nada, ahora estamos pensando en Sudáfrica, que será un buen partido amistoso para el Mundial”, dijo José Córdoba, quien vuelve a la Selección de Panamá .

Sobre el rival, clasificado también a la Copa del Mundo y encargado de disputar la inauguración frente a México el próximo 11 de junio, explicó que se trata de un examen clave, frente a un seleccionado de características muy similares a Ghana y que seguramente servirá para cuando venga el estreno en el Mundial.

“Sudáfrica es una selección a la cual se puede comparar con Ghana, ellos se han enfrentado muchas veces y es un fútbol parecido, donde creo que podemos hacer una comparación y tener un poco más de esa sensación de cómo puede ser el partido, si muy aguerrido, un partido intenso en el ámbito de los duelos y de la intensidad, y eso seguramente nos servirá”, detalló el defensor del Norwich City, del fútbol inglés.

Córdoba regresa a la Selección Nacional, luego de perderse los últimos tres partidos de la Fase Final de las Eliminatorias por lesión.

Al ser consultado sobre cómo vivió la clasificación de Panamá al Mundial, rápidamente sonrió y le mandó un mensaje de felicitaciones a sus compañeros por la clasificación.

Vuelta de José Córdoba

“Muy feliz, muy feliz de estar acá, muy feliz de regresar y contento por esa oportunidad de estar acá de vuelta en la selección”, expresó.

“Fue muy emocionante ver que el grupo luchó, que el grupo peleó por esa plaza, y que cumplimos el sueño de estar allí, clasificar al Mundial, y ahora toca trabajar para llegar al Mundial al 100%, y nada, felicitar al grupo, obviamente a cada uno se lo dije al llegar, que estaba muy feliz de que lo logramos, todos juntos”.

FUENTE: FPF