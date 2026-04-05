LPF: Plaza Amador le ganó el Clásico Nacional al Tauro FC con gol de Alberto Quintero FOTO / LPF

En una nueva edición del clásico del fútbol panameño, el CD Plaza Amador impuso condiciones y derrotó 0-1 al Tauro FC en partido correspondiente al Torneo Clausura 2026 de la LPF en su jornada 12.

El encuentro, disputado con gran intensidad en el Yappy Park de principio a fin, tuvo pocas concesiones y muchas disputas en la mitad de la cancha, reflejando la histórica rivalidad entre ambos clubes. Sin embargo, cuando el partido parecía encaminado a un empate sin goles, apareció la experiencia de Alberto Quintero.

El veterano atacante fue el encargado de marcar el único tanto del compromiso, convirtiendo desde el punto penal y desatando la celebración del conjunto “plazino”, que supo administrar la ventaja en el tramo final del partido.

Tauro, por su parte, intentó reaccionar con empuje y llegadas aisladas, pero se encontró con una defensa bien organizada que evitó cualquier intento de empate.

Luego de este resultado, el Plaza Amador se coloca líder en la Conferencia Este con 23 puntos, mientras que el Tauro FC sale de los tres primeros lugares al quedarse con 17 unidades.