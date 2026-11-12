Selección de Panamá: "El equipo hizo un buen trabajo, tuvimos muchas opciones de gol", José Córdoba

El defensor central de la selección de Panamá José Córdoba habló en zona flash luego del empate sin goles ante Curazao en la ida de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones CONCACAF desde el Estadio Ergilio Hato en Williemstad.

Córdoba fue el encarado de brindar unas cortas declaraciones, destacando que fueron dominantes, pero sin lograr poder números en el marcador.

Dominio, destaca José Córdoba después de duelo de la selección de Panamá

"El equipo compitió, el equipo hizo un buen trabajo, se luchó bastante, tuvimos muchas opciones de gol, un buen resultado empatar acá y toca finalizar en casa que es lo que queríamos", mencionó "Coto".

"Tuvimos una buena posesión de la pelota, fuimos muy dominantes, creamos muchas situaciones de gol, desafortunadamente su portero estaba en su noche, pero el equipo trabajó bien y hay que seguir", destacó.

"Hay que seguir jugando nuestro fútbol seguir teniendo la pelota y trabajando lo necesario, tuvimos opciones, ahora toca analizar el partido, creo que para mejorar, ser más pacientes, cuando fuimos pacientes tuvimos más opciones", finalizó.