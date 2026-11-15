Selección de Panamá: "Mi momento llegará", José Córdoba sobre la Premier League

El defensor panameño José Córdoba , de 25 años y jugador del Norwich City de Inglaterra, valoró el desempeño de la Selección de Panamá tras vencer 2-0 a Curazao en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF 2026-2027.

Luego de conseguir la clasificación al Final Four y asegurar su presencia en la Copa Oro 2027, Córdoba señaló que los dos encuentros de la serie tuvieron características similares, aunque se disputaron en diferentes escenarios.

"Tanto del partido de hoy como el de ida fue igual, solo cambió el terreno de juego y se notó en el encuentro", expresó el defensor.

El internacional panameño también destacó el trabajo colectivo del equipo, especialmente el desempeño de la línea defensiva y el aporte de los atacantes para conseguir el resultado.

"Atrás, en zona defensiva, hicimos un gran trabajo y los atacantes también cumplieron", manifestó.

José Córdoba quiere seguir creciendo como defensor

Por otra parte, Córdoba habló sobre su presente y las expectativas que tiene de cara a su futuro futbolístico. El central reconoció que debe mantener el trabajo diario y continuar mejorando sus condiciones para alcanzar sus objetivos.

"Creo que mi momento llegará, debo seguir trabajando y mejorando en todas mis facetas, ya que estoy en mi momento de desarrollo y daré lo mejor de mí para convertirme en uno de los mejores centrales", aseguró.