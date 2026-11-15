Selección de Panamá: "Mi momento llegará", José Córdoba sobre la Premier League

El defensor panameño José Córdoba, de 25 años y jugador del Norwich City de Inglaterra, valoró el desempeño de la Selección de Panamá tras vencer 2-0 a Curazao en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF 2026-2027.
"Tanto del partido de hoy como el de ida fue igual, solo cambió el terreno de juego y se notó en el encuentro", expresó el defensor.
El internacional panameño también destacó el trabajo colectivo del equipo, especialmente el desempeño de la línea defensiva y el aporte de los atacantes para conseguir el resultado.
"Atrás, en zona defensiva, hicimos un gran trabajo y los atacantes también cumplieron", manifestó.
José Córdoba quiere seguir creciendo como defensor
Por otra parte, Córdoba habló sobre su presente y las expectativas que tiene de cara a su futuro futbolístico. El central reconoció que debe mantener el trabajo diario y continuar mejorando sus condiciones para alcanzar sus objetivos.
"Creo que mi momento llegará, debo seguir trabajando y mejorando en todas mis facetas, ya que estoy en mi momento de desarrollo y daré lo mejor de mí para convertirme en uno de los mejores centrales", aseguró.