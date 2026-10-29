Fórmula 1: Fernando Alonso arremete en contra de Alex Albon

La tensión entre Fernando Alonso y Alex Albon continúa en el paddock de la Fórmula 1 . Todo comenzó durante la primera vuelta del Gran Premio de Estados Unidos, cuando ambos pilotos protagonizaron un contacto en la curva 11 del Circuito de las Américas que terminó condicionando sus respectivas carreras.

Albon intentó adelantar por el interior, pero terminó golpeando el Aston Martin del español. El monoplaza de Alonso sufrió importantes daños en el suelo, lo que comprometió su rendimiento y le hizo perder una oportunidad de luchar por los puntos. Después de la carrera en Austin, Alonso no ocultó su molestia y apuntó directamente a Albon por el incidente. Sin embargo, sus declaraciones fueron más allá del contacto y cuestionaron el nivel de conducción de algunos pilotos de la parrilla.

"El nivel de los pilotos en el último tercio de la parrilla es muy bajo, como hemos visto hoy con Alex", expresó el bicampeón mundial.

La polémica continuó en México, donde el español reafirmó su postura y aseguró que el contacto fue un error innecesario. Además, dejó una frase que generó todavía más comentarios: "Todos sabemos de quiénes hablamos. Y los que se hayan sentido aludidos por ese comentario, eso te dice todo".

Alex Albon responde y defiende el nivel de la parrilla

Por su parte, Alex Albon ofreció una versión diferente del incidente. El piloto de Williams explicó que intentó mantenerse por el interior de la curva, pero que había otro monoplaza junto a Alonso, lo que redujo el espacio disponible para ambos.

En México, el tailandés-británico reconoció que no fue agradable escuchar las declaraciones del español, a quien admira desde pequeño. No obstante, dejó clara su discrepancia.

"Tengo un enorme respeto por Fernando, siempre lo he admirado. No estoy de acuerdo con él. El nivel es muy alto en todos los sectores de la parrilla", manifestó.

Alex Albon reacciona a las palabras de hoy de Fernando:



"No es agradable escuchar esos comentarios. Es alguien a quien admiro, pero NO estoy de acuerdo con él"



"Hace 10-15 años, la parrilla tenía un nivel más bajo. Ya no tenemos pilotos de pago".



"Espero no encontrarme con… https://t.co/TGJo99bjAz pic.twitter.com/IoSN9E7cy8 — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) October 29, 2026

Albon también describió la batalla en Austin como una situación propia de las carreras y expresó su deseo de no volver a protagonizar un incidente similar con Alonso.

Charles Leclerc fue consultado sobre las declaraciones de Alonso. El piloto de Ferrari respaldó la competitividad de los integrantes de la parrilla y se mostró en desacuerdo con la valoración del español. "El nivel de la parrilla es muy alto. Hemos crecido juntos desde el karting y algunos pilotos que ya destacaban entonces son los que encontramos hoy", comentó el monegasco.

De esta manera, Leclerc se sumó a la postura de Albon y defendió el nivel de los pilotos de Fórmula 1, en medio de una polémica que comenzó con un contacto en Austin y se trasladó hasta el paddock del Gran Premio de México.