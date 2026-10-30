Premundial de Béisbol U18: Posiciones finales tras partidos del jueves 29 de octubre

La novena de Panamá perdió ante Estados Unidos por blanqueada 6-0 en su último partido del Premundial de Béisbol U18 y se quedó sin opciones de clasificar a la Copa Mundial de la categoría.
Finalmente, República Dominicana tuvo una gran reacción a la ofensiva para derrotar 11-15 a Puerto Rico.
Posiciones finales de la Súper Ronda del Premundial de Béisbol U18
Equipo / Ganados / Perdidos
- Estados Unidos / 5 / 0
- Venezuela / 3 /2
- República Dominicana 2 / 3
- Nicaragua / 2 / 3
- Puerto Rico 2 / 3
- Panamá / 1 / 4
Los cuatro primeros clasificaron a la Copa Mundial 2027.