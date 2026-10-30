Premundial de Béisbol U18: Posiciones finales tras partidos del jueves 29 de octubre

La novena de Panamá perdió ante Estados Unidos por blanqueada 6-0 en su último partido del Premundial de Béisbol U18 y se quedó sin opciones de clasificar a la Copa Mundial de la categoría.

Posteriormente, los estadounidenses superaron 1-0 a Venezuela para quedarse con el título del torneo, terminando con marca invicta de 5-0 en la Súper Ronda.

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Finalmente, República Dominicana tuvo una gran reacción a la ofensiva para derrotar 11-15 a Puerto Rico.

Posiciones finales de la Súper Ronda del Premundial de Béisbol U18

Equipo / Ganados / Perdidos

Estados Unidos / 5 / 0 Venezuela / 3 /2 República Dominicana 2 / 3 Nicaragua / 2 / 3 Puerto Rico 2 / 3 Panamá / 1 / 4

Los cuatro primeros clasificaron a la Copa Mundial 2027.