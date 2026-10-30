BÉISBOL Béisbol -  30 de octubre de 2026 - 08:00

Premundial de Béisbol U18: Posiciones finales tras partidos del jueves 29 de octubre

Repasa las posiciones finales del Campeonato Premundial de Béisbol U18, tras la última jornada de la Súper Ronda.

Premundial de Béisbol U18: Posiciones finales tras partidos del jueves 29 de octubre

Premundial de Béisbol U18: Posiciones finales tras partidos del jueves 29 de octubre

FOTO: FEDEBEIS

Posteriormente, los estadounidenses superaron 1-0 a Venezuela para quedarse con el título del torneo, terminando con marca invicta de 5-0 en la Súper Ronda.

Finalmente, República Dominicana tuvo una gran reacción a la ofensiva para derrotar 11-15 a Puerto Rico.

Posiciones finales de la Súper Ronda del Premundial de Béisbol U18

Equipo / Ganados / Perdidos

  1. Estados Unidos / 5 / 0
  2. Venezuela / 3 /2
  3. República Dominicana 2 / 3
  4. Nicaragua / 2 / 3
  5. Puerto Rico 2 / 3
  6. Panamá / 1 / 4

Los cuatro primeros clasificaron a la Copa Mundial 2027.

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