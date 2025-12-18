"El Monstruo" Naoya Inoue irá por su cuarta defensa titular en un impresionante 2025

La estrella libra por libra del mundo Naoya Inoue disputará un nuevo combate en este fin de año, un pleito que cerrará un impecable 2025 en donde ha defendido con solidez todos sus cinturones de la categoría de peso supergallo.

Inoue (31-0, 27 KOs) un pegador de época, que se ha mantenido por años en la lucha por lo más alto del P4P se verá cara a cara el próximo 27 de diciembre ante un rival mexicano, que a pesar de su juventud a tenido un gran ascenso en el deporte.

El originario de Yokohama hará su debut en Riad, Arabia Saudita bajo la marca de Ring Magazine, ante Alan David Picasso (32-0-1, 17 KOs), de 25 años edad, en la que será su nada más y nada menos que cuarta defensa del año, algo que se ve poco en el actual mundo del boxeo, añadiéndole además que es han sido defensas indiscutibles, poniendo en juego los máximos honores de las 122 libras.

Un gran 2025 para Naoya Inoue y lo busca cerrar de gran manera

El apodado como "El Monstruo" arrancó el año con una victoria en enero ante Ye Joon Kim en la ciudad de Tokio, combate que terminó por la vía rápida en el 4 asalto.

Luego, el invicto de 32 años de edad derrotó a Ramón Cárdenas en su vuelta a Estados Unidos en mayo, con una victoria en 8 asaltos en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en uno de los grandes combates del 2025, en donde la estrella asiática se levantó de la lona para ganar.

La siguiente aparición fue en septiembre, ante el uzbeko Murodjon Akhmadaliev, a quién le ganó por decisión en 12 asaltos en su vuelta a Japón.

Ahora, Naoya Inoue, el actual número 3 libra por libra de The Ring Magazine se medirá ante Alan Picasso en velada The Ring V llamada "La Noche del Samurái", antes de su inminente choque en el 2026 ante Junto "Big Bang" Nakatani, compatriota que también verá acción en la cartelera, en un explosivo combate ante el mexicano Sebastián Hernández.