José Luis Rodríguez en el once ideal de la jornada 8 de la LIGA MX

La Liga MX presentó la alineación de lujo de la Jornada 8 con el panameño José Luis Rodríguez presente y con un equipo plagado de talento donde el orden defensivo de los Diablos, la contundencia de los Tigres y la jerarquía del nuevo líder, Cruz Azul, marcan la pauta del certamen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fcjuarezoficial/status/2029255074543772153?s=20&partner=&hide_thread=false 'El Puma' Rodríguez anda on fire y apareció en el XI ideal de la jornada 8 pic.twitter.com/rbjtbS0s8A — FC Juárez (@fcjuarezoficial) March 4, 2026

El Jugador de la Jornada: Rodolfo Rotondi (Cruz Azul)

El reconocimiento al Jugador de la jornada de esta fecha es para Rodolfo Rotondi. El volante argentino fue la pieza clave para que Cruz Azul asaltara el liderato general en una de las aduanas más difíciles del país. Con su anotación frente a Monterrey, Rotondi no solo aseguró el triunfo 2-0 de visitante, sino que alcanzó la cifra de 25 goles en la Liga MX, igualando marcas de históricos del club. Su entrega, despliegue y contundencia lo colocan como el referente absoluto de la jornada.