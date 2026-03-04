LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  4 de marzo de 2026 - 13:14

José Luis Rodríguez en el once ideal de la jornada 8 de la LIGA MX

El extremo panameño José Luis Rodríguez figura en el once ideal de la jornada 8 de la Liga MX.

José Luis Rodríguez en el once ideal de la jornada 8 de la LIGA MX

José Luis Rodríguez en el once ideal de la jornada 8 de la LIGA MX

FOTO: FC JUAREZ

La Liga MX presentó la alineación de lujo de la Jornada 8 con el panameño José Luis Rodríguez presente y con un equipo plagado de talento donde el orden defensivo de los Diablos, la contundencia de los Tigres y la jerarquía del nuevo líder, Cruz Azul, marcan la pauta del certamen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fcjuarezoficial/status/2029255074543772153?s=20&partner=&hide_thread=false

El Jugador de la Jornada: Rodolfo Rotondi (Cruz Azul)

El reconocimiento al Jugador de la jornada de esta fecha es para Rodolfo Rotondi. El volante argentino fue la pieza clave para que Cruz Azul asaltara el liderato general en una de las aduanas más difíciles del país. Con su anotación frente a Monterrey, Rotondi no solo aseguró el triunfo 2-0 de visitante, sino que alcanzó la cifra de 25 goles en la Liga MX, igualando marcas de históricos del club. Su entrega, despliegue y contundencia lo colocan como el referente absoluto de la jornada.

El "Pumita" jugó los 90' minutos en la victoria del FC Juárez 3-1 sobre el Atlas, anotó un gol, tuvo 18/20 en pases precisos (90%), 2/2 en regates completados, 1 falta recibida, 4/8 en duelos terrestres 1/0 en duelos aéreos.

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ EN EL IX IDEAL

  • Ricardo Rodríguez - Mazatlán
  • Jesús Angulo - Tigres
  • Jesús Gallardo - Toluca
  • Rodolfo Rotondi - Cruz Azul - JDJ
  • Rodrigo Echeverría - León
  • Nicolás Díaz - Puebla
  • José Luis Rodríguez - FC Juárez
  • Agustín Palavecino - Cruz Azul
  • Juan Brunetta - Tigres
  • Jorge Díaz Price - Toluca
  • Ángel Correa - Tigres

DT - Nicolás Larcamón

En esta nota:
Seguir leyendo

Michael Amir Murillo marcó un golazo en goleada del Besiktas en Copa

Michael Amir Murillo anota golazo en Copa de Turquía

México y la FIFA sostendrán una reunión para la seguridad en el Mundial 2026

Recomendadas

Últimas noticias