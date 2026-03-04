José Luis Rodríguez en el once ideal de la jornada 8 de la LIGA MX

La Liga MX presentó la alineación de lujo de la Jornada 8 con el panameño José Luis Rodríguez presente y con un equipo plagado de talento donde el orden defensivo de los Diablos, la contundencia de los Tigres y la jerarquía del nuevo líder, Cruz Azul, marcan la pauta del certamen.
El "Pumita" jugó los 90' minutos en la victoria del FC Juárez 3-1 sobre el Atlas, anotó un gol, tuvo 18/20 en pases precisos (90%), 2/2 en regates completados, 1 falta recibida, 4/8 en duelos terrestres 1/0 en duelos aéreos.
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ EN EL IX IDEAL
- Ricardo Rodríguez - Mazatlán
- Jesús Angulo - Tigres
- Jesús Gallardo - Toluca
- Rodolfo Rotondi - Cruz Azul - JDJ
- Rodrigo Echeverría - León
- Nicolás Díaz - Puebla
- José Luis Rodríguez - FC Juárez
- Agustín Palavecino - Cruz Azul
- Juan Brunetta - Tigres
- Jorge Díaz Price - Toluca
- Ángel Correa - Tigres
DT - Nicolás Larcamón