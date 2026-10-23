El Atlético desea una pronta recuperación a Kompany y espera verlo en su partido en Madrid

El Atlético de Madrid deseó este viernes una “pronta recuperación” a Vincent Kompany , entrenador del Bayern Múnich , y señaló que espera verlo en el duelo que enfrentará a ambos equipos en la Liga de Campeones, el próximo 3 de noviembre en el Metropolitano.

“Te deseamos una pronta recuperación. Esperamos verte aquí en Madrid, en el banquillo, dentro de unos días”, expresó el club madrileño en un mensaje en sus canales oficiales.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Te deseamos una pronta recuperación. Esperamos verte aquí en Madrid, en el banquillo, dentro de unos días https://t.co/2bi9IZZgWp — Atlético de Madrid (@Atleti) October 23, 2026

Vincent Kompany continúa bajo evaluación médica

Vincent Kompany “se encuentra bajo atención médica”, según informó el Bayern Múnich después de que este viernes “tuvo que recibir atención médica tras sufrir un desvanecimiento durante un entrenamiento del FC Bayern Amateur”.

Kompany “está siendo sometido a una evaluación médica exhaustiva en el hospital, donde permanecerá bajo observación”, añadió el club bávaro.

FUENTE: EFE