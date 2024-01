José Mourinho no piensa en entrenar a Brasil

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFT_Italiano%2Fstatus%2F1742876025665765496&partner=&hide_thread=false José Mourinho niega los rumores que lo relacionan con la selección de Brasil: "Nadie me ha llamado. Le dije a mi agente que no hable con nadie mientras sea entrenador de la Roma". pic.twitter.com/RiqM7iwV3b — Fútbol Italiano (@FT_Italiano) January 4, 2024

"Brasil no me ha hablado directamente; he dicho a mi agente que no hable con nadie hasta que no sepa si la Roma quiere que continúe o no", declaró el miércoles por la noche tras la victoria de su equipo frente a la Cremonese en octavos de final de la Copa de Italia (2-1).