Jugadores del Manchester United envían regalos a hospitales

Debido a la pandemia de COVID-19, los jugadores una vez más no pudieron entregar los obsequios en persona, pero en cambio, los jugadores empacaron regalos y enviaron mensajes festivos virtuales a los pacientes y al personal del Royal Manchester Children's Hospital, The Christie y Francis House Children's Hospice.

Agradeciendo al personal por su arduo trabajo continuo y enviando mensajes positivos para ayudar a levantar el ánimo de los pacientes, ambos equipos también enviaron una variedad de obsequios con el tema de United, que incluyen camisetas, gorras y anuarios para difundir un poco de alegría festiva.

Cristiano Ronaldo reflexionó sobre la tradición anual de la fundación Manchester United: “Es una lástima que no pudimos visitar los hospitales este año, ya que es algo que me gustó mucho hacer la última vez que estuve aquí en Old Trafford. Es muy importante que demos nuestro apoyo a los jóvenes en esta época especial del año y es un honor para mí ser parte de esto nuevamente ”.

La Fundación Manchester United lidera las visitas navideñas cada año en nombre del club, este año entregando más de 2.000 artículos del Manchester United para el personal y los pacientes.

FUENTE: Manutd.com