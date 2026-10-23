Barcelona sigue a Lisandro Martínez en medio de la incertidumbre en Manchester United

El futuro de Lisandro Martínez en el Manchester United genera incertidumbre tras sus recientes críticas a la directiva del club inglés. En medio de ese escenario, el FC Barcelona aparece como uno de los equipos interesados en seguir de cerca la situación del defensor argentino de cara al próximo mercado de fichajes.

La situación contractual del zaguero de 28 años es uno de los factores que podrían influir en su futuro. Su vínculo con el Manchester United finaliza en junio de 2027, aunque la institución inglesa cuenta con una opción para extenderlo unilateralmente por una temporada más. Por ahora, no se ha confirmado una decisión definitiva sobre esa cláusula.

El interés del Barcelona estaría relacionado con la necesidad de reforzar su última línea, especialmente con un defensor que pueda aportar solidez en el perfil izquierdo. De concretarse su salida al finalizar el contrato, el argentino podría convertirse en una alternativa para el club español sin necesidad de pagar un traspaso.

La incertidumbre aumentó después de que Martínez cuestionara públicamente la planificación deportiva del Manchester United tras la derrota por 2-0 frente al Atlético de Madrid en la Champions League. El futbolista reclamó mayores incorporaciones para competir al máximo nivel y defendió al entrenador Michael Carrick. Posteriormente, se reunió con representantes del club y ofreció disculpas por sus declaraciones.

Del otro lado esta también el Atlético de Madrid que ha aparecido entre los posibles destinos mencionados por la prensa deportiva, por lo que el desenlace dependerá de las decisiones de Manchester United y de las condiciones que puedan surgir en el próximo mercado de fichajes.

Por el momento, no existe un acuerdo oficial entre Lisandro Martínez y el Barcelona. Su futuro continúa abierto mientras el club inglés evalúa su situación contractual.