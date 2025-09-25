Julián Álvarez vs Kylian Mbappé se retan en el derbi madrileño

Un imperial Julián Álvarez, que viene de lograr su primer hat-trick de la temporada, y un infalible Kylian Mbappé, autor de 9 goles en 7 partidos este curso, protagonizarán el sábado en el Metropolitano un duelo de pistoleros en el primer derbi madrileño de LaLiga entre el Atlético y el Real Madrid.
Julián Álvarez vs Kylian Mbappé
El punta argentino deambulaba perdido y sin olfato ante la portería rival en este comienzo liguero. Sólo había anotado un tanto frente al Espanyol en la primera fecha y acabó molesto el domingo en el empate ante el Mallorca (1-1), donde erró un penal y fue sustituido.
Pero, ante su afición, Álvarez se reivindicó tres días antes del choque contra el Real Madrid, crucial en su camino hacia la lucha por el título a final de la temporada.