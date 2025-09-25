Julián Álvarez vs Kylian Mbappé se retan en el derbi madrileño

Un imperial Julián Álvarez, que viene de lograr su primer hat-trick de la temporada, y un infalible Kylian Mbappé , autor de 9 goles en 7 partidos este curso, protagonizarán el sábado en el Metropolitano un duelo de pistoleros en el primer derbi madrileño de LaLiga entre el Atlético y el Real Madrid.

La 'Araña' resurgió el miércoles a tiempo para que la escuadra rojiblanca remontara ante un correoso Rayo Vallecano (3-2) con un triplete que permitirá al conjunto colchonero afrontar con otra cara el choque ante su rival capitalino tras un irregular inicio de campaña.

Julián Álvarez vs Kylian Mbappé

El punta argentino deambulaba perdido y sin olfato ante la portería rival en este comienzo liguero. Sólo había anotado un tanto frente al Espanyol en la primera fecha y acabó molesto el domingo en el empate ante el Mallorca (1-1), donde erró un penal y fue sustituido.

Pero, ante su afición, Álvarez se reivindicó tres días antes del choque contra el Real Madrid, crucial en su camino hacia la lucha por el título a final de la temporada.