Juventus gana al Bolonia y entra en puestos de competencias europeas

El colombiano Juan Cabal desbloqueó este domingo al Juventus Turín con un gol en el minuto 64 ante el Bolonia (0-1), apenas ciento ochenta segundos después de saltar al campo, y decidió un duelo que devuelve a la 'Vecchia Signora' a los puestos de competiciones europeas.

Victoria fundamental de la 'Juve' ante un rival directo, en una jornada en la que pincharon Nápoles y Milan y en la que se miden dos rivales de la zona como Roma y Como. Con 26 puntos, está virtualmente a uno de la zona 'Champions'.

Se ha acostumbrado a ser un revulsivo tremendo Juan Cabal en Turín. Es la segunda vez en lo que va de temporada que sale desde el banquillo y cambia por completo el partido. Lo hizo antes ante el Atalanta a finales de septiembre, cuando tras solo dos minutos en el campo rascó el tanto del empate.

El defensa colombiano, de 24 años, llegó en el verano de 2024 a la 'Juve' como una gran promesa para la defensa juventina. En noviembre, en cambio, una lesión grave de rodilla durante un entrenamiento con la selección colombiana comprometió toda su proyección.

Se perdió toda la pasada campaña y volvió el pasado 13 de septiembre, ante el Inter de Milán. También como suplente. Y después de dos jornadas consecutivas en el banquillo, tuvo que saltar al terreno de juego como emergencia tras la lesión del brasileño Bremer, capitán del equipo. Su impacto en ese partido ante el Atalanta, con el tanto del empate, fue total.

Juan Cabal toma confianza en la Juventus

Se volvió a lesionar, sin embargo. Muscular en este caso, algo que le impidió tener esa continuidad que le permita pelear por la titularidad. Estuvo fuera 8 partidos entre octubre y noviembre. Cuando volvió a estar disponible, Luciano Spalletti ya era el nuevo entrenador. Se ha tenido que ir ganando poco a poco la confianza del técnico, que ya le colocó como titular ante el Nápoles y el Udinese.

Y pese a su suplencia ante el Bolonia, Cabal respondió por todo lo alto en un partido en el que la 'Juve' había visto cómo le era anulado un tanto de Jonathan David por fuera de juego de McKennie y cómo el larguero salvó el tanto de Zortea para el Bolonia.

El duelo entre rivales directos por la zona 'Champions' y puestos europeos estuvo abierto hasta el minuto 64. Cabal había entrado en el 61. Se elevó en un centro lateral perfecto de Yildiz para rematar con la cabeza y superar a Ravaglia.

La expulsión poco después de Heggem, que arrolló a Openda cuando encaraba puerta sin oposición, mermó cualquier tipo de reacción de los boloñeses, condenados a la inferioridad en los minutos finales, incapaces de poner en aprietos a una 'Juve' que ya está por delante y en puestos europeos.

FUENTE: EFE