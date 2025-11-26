FÚTBOL Fútbol Internacional -  26 de noviembre de 2025 - 11:27

Felipe Baloy sobre Kadir Barría: "Lo conocía personalmente, más no futbolísticamente"

Felipe Baloy, DT de la Selección de Panamá Sub-19, habló sobre el jugador del momento, Kadir Barría del Botafogo de Brasil.

Felipe Baloy, DT de la Selección de Panamá Sub-19, habló sobre el jugador del momento, Kadir Barría, quien ha estado ausente de los últimas selecciones y quien ha tenido una gran irrupción en los últimos meses con el Botafogo.

"A Kadir lo conocía personalmente, más no lo conocía futbolísticamente, creo que la gente malinterpreto un poquito eso. Al papá lo conocía, me lo presentó una vez, futbolísticamente no lo conocía, ahorita se está mostrando mucho más de él, estoy contento de que le esté yendo bien, he tenido mucha comunicación con él, está contento, tranquilo de que está mostrando mucha capacidad, pero también he hablando con él y esto no es fácil, el fútbol es de momentos", expresó Baloy.

