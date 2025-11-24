Papá de Kadir Barría: "Su sueño es jugar para Panamá" FOTO / Botafogo

Irving, papá de Kadir Barría reveló que su hijo tendrá un nuevo contrato ya que será parte del primer equipo del Botafogo luego de llegar al equipo Sub-20.

Irving Barría, papá de Kadir contó que prefirió no llevar a su hijo al Tauro Plaza Amador, pero ante una futura complicación por una salida, decidió llevarlo al Atlético Nacional donde disputó minutos de Liga Prom.

Sobre la posición en el campo indicó que el técnico recomendó que movieran a Kadir de volante a centro delantero.

Influencia de "Matador" Tejada

"Matador" es la imagen que el tiene futbolísticamente y era como el emblema de él para seguir y le recomendaba que siguiera la línea de la humildad que tenía

Mundial Sub-20

El papá de Kadir indicó que le transmitió tranquilidad debido a que no fue llamado para el último mundial, ya que su sueño es jugar para Panamá, cantar el himno, vestir los colores.