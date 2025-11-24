Papá de Kadir Barría: "Su sueño es jugar para Panamá"

Irving, papá de Kadir Barría reveló que su hijo tendrá un nuevo contrato ya que será parte del primer equipo del Botafogo luego de llegar al equipo Sub-20.
Sobre la posición en el campo indicó que el técnico recomendó que movieran a Kadir de volante a centro delantero.
Influencia de "Matador" Tejada
"Matador" es la imagen que el tiene futbolísticamente y era como el emblema de él para seguir y le recomendaba que siguiera la línea de la humildad que tenía
Mundial Sub-20
El papá de Kadir indicó que le transmitió tranquilidad debido a que no fue llamado para el último mundial, ya que su sueño es jugar para Panamá, cantar el himno, vestir los colores.