Keylor Navas no sigue en Newell's y su carrera continuará en los Pumas de Adalberto Carrasquilla

El Club Atlético Newell's Old Boys informó a sus socios, socias e hinchas que el futbolista Keylor Navas ya no formará parte del plantel profesional y continuará su carrera en los Pumas de México, donde milita el mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla .

Creemos firmemente que para alcanzar nuestros objetivos deportivos y humanos, es indispensable que cada integrante camine en la misma dirección, priorizando siempre lo grupal por sobre lo individual.

Nuestro camino es claro: unidad, esfuerzo y pertenencia. Bajo esos valores seguiremos trabajando día a día para honrar la camiseta y el sentimiento de nuestra gente. El acuerdo le representará el Club Atlético Newell's Old Boys una compensación económica por valor de u$s 1.900.000, más u$s 100.000 en variables a cargo de Pumas, llegando así a los u$s 2.000.000.

FUENTE: Newell's Old Boys