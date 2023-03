 Kings League: El Barrio se coronó campeón 

En el Final Four este domingo, El Barrio, Saiyans FC, Aniquiladores FC y Los Troncos FC midieron fuerzas dando como resultado El Barrio campeón.

Los campeones avanzaron como octavos en la tabla general y vencieron en semifinales a los Saiyans FC por un marcador de 4-3. Mientras que los Aniquiladores ganaron en penales 3-2 a Los Troncos luego de empatar 2-2 en el tiempo regular.

Esta liga con Gerard Piqué al mando fue un éxito total y se espera que siga creciendo en la próxima temporada con la inclusión del equipo de Neymar Jr.

Lleno total

A lo largo del domingo se ha colgado el cartel de Sold Out en el Spotify Camp Nou. Llenazo completo en el estadio del FC Barcelona: 92.522 espectadores presenciaron in situ la Final Four de la Kings League InfoJobs.

La cifra suponía un récord para la competición, pero había que ir, como siempre, más allá. Reunir a 92.522 personas en un evento deportivo es extraordinario, pero no histórico. Lo que nunca había pasado antes, y se ha conseguido en el estadio del Barça, es reunir a tanta gente llevando una máscara al mismo tiempo.