Kylian Mbappé asegura que no hay problemas con Luis Enrique

Preguntado sobre las tensiones entre Luis Enrique y él debido a sus sustituciones en los tres últimos partidos, Mbappé respondió: "No tengo ningún problema con él, tengo bastantes problemas pero el entrenador no es uno de ellos".

¿Su doblete es en cierto modo una respuesta? "No tengo ningún mensaje particular. Es sólo que siempre quiero jugar la Liga de Campeones, intento rendir bien, a veces lo logro, a veces no, pero no seré nunca un jugador que se esconde", afirmó el delantero francés.

LUIS ENRIQUE ABRAZA A KYLIAN MBAPPÉ

Instantes antes de la entrevista, Luis Enrique acudió a felicitarlo con un intenso abrazo, que Kylian Mbappé recibió sonriente.