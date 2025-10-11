Kylian Mbappé es baja con Francia por lesión en su tobillo

El capitán de Francia Kylian Mbappé , que se resintió de sus molestias en el tobillo el viernes contra Azerbaiyán, se perderá el partido clasificatorio para el Mundial 2026 en Islandia el lunes, anunció la federación francesa.

Mbappé, que ya se incorporó a la concentración de los Bleus con una lesión en el tobillo que sufrió en el último partido con el Real Madrid ante el Villarreal, volvió a resentirse de sus molestias al final del partido que Francia ganó por 3-0 a Azerbaiyán y tuvo que ser sustituido en el minuto 82.

¿Qué sucedió con Kylian Mbappé?

"Tiene un tobillo sensible y recibió un golpe en el mismo lugar. Prefirió salir, el dolor era bastante importante", declaró el seleccionador Didier Deschamps al término de la victoria de los Bleus en el Parque de los Príncipes en las clasificatorias para el Mundial de 2026, a la que Mbappé contribuyó con el primer gol.

Su baja para el partido contra Islandia se une a la larga lista de ausencias en ataque que tiene Deschamps en esta ventana de octubre: Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marcus Thuram y Bradley Barcola.

La federación francesa precisó que el jugador de 26 años regresará a Madrid y no será sustituido por ningún otro futbolista.

No obstante, con tres triunfos en tres partidos, Francia ya tiene el pase al gran torneo al alcance de la mano: domina el grupo D con pleno de nueve puntos y afronta las tres jornadas que restan con un colchón de cinco sobre Ucrania.