Kylian Mbappé: "Hubo cosas y personas que me hicieron infeliz en el PSG"

Luis Enrique et Luis Campos m'ont sauvé.



Mbappé, que comenzó la última temporada apartado en el PSG por su negativa a renovar su contrato, detalló: "En el PSG no fui infeliz, eso sería morder la mano del que te dio de comer, escupir a la cara de aquellos que me defendieron, pero hubo cosas y personas que me hicieron infeliz".