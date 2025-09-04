Kylian Mbappé pide más tiempo de recuperación en el calendario de FIFA

La estrella francesa Kylian Mbappé está de acuerdo con jugar muchos partidos pero pidió este jueves que haya "más tiempo de recuperación", con vacaciones y descanso, para que los futbolistas puedan rendir a su máximo nivel.
"¿Si jugamos mucho? En eso mi opinión ha evolucionado. Lo pensaba y ya no lo pienso porque puedo entender a la gente sentada en su sofá diciendo que ganamos mucho dinero y que por eso tenemos que jugar", explicó.
Kylian Mbappé habla del tiempo de recuperación
Sobre la cuestión de la falta de tiempo de recuperación física, Mbappé puso de ejemplo lo ocurrido recientemente con el Mundial de Clubes de la FIFA, que terminó a mediados de julio.
"Estábamos en cuartos de final y veía que había ya equipos disputando partidos amistosos (de pretemporada), ellos habían comenzado la campaña 2025-2026 y nosotros estábamos todavía en la 2024-2025", dijo.
Por ello el exgoleador del PSG y del Mónaco estimó que la sobrecarga de partidos no favorece el espectáculo.
"No recuerdo haber visto un jugador de los mejores de la historia que disputara 60 partidos (en la misma temporada) a su mejor nivel", estimó.