Eliminatorias UEFA: Partidos para hoy sábado 6 de septiembre de 2025

Repasa los partidos que hay para hoy sábado 6 de septiembre en la fecha cinco de las Eliminatorias UEFA.

Eliminatorias UEFA: Partidos para hoy sábado 6 de septiembre

Partidos para hoy en las Eliminatorias UEFA

  • Letonia vs Serbia a las 8:00 A.M.
  • Inglaterra vs Andorra a las 11:0 A.M.
  • Armenia vs Portugal a las 11:00 A.M.
  • San Marino vs Bosnia Herzegovina a las 1:45 P.M.
  • Austria vs Chipre a las 1:45 P.M.
  • Irlanda vs Hungría a las 1:45 P.M.
