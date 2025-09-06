Repasa los partidos que hay para hoy sábado 6 de septiembre en la fecha cinco de las Eliminatorias UEFA.
ELIMINATORIAS UEFA Fútbol Internacional - 6 de septiembre de 2025 - 07:52
Eliminatorias UEFA: Partidos para hoy sábado 6 de septiembre de 2025
Partidos para hoy en las Eliminatorias UEFA
- Letonia vs Serbia a las 8:00 A.M.
- Inglaterra vs Andorra a las 11:0 A.M.
- Armenia vs Portugal a las 11:00 A.M.
- San Marino vs Bosnia Herzegovina a las 1:45 P.M.
- Austria vs Chipre a las 1:45 P.M.
- Irlanda vs Hungría a las 1:45 P.M.
