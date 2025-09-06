MLB: ¿Cómo le fue a los panameños en las Grandes Ligas el viernes 5 de septiembre?

Repasa la actuación de los tres peloteros panameños que vieron acción este viernes 5 de septiembre en el Béisbol de las Grandes Ligas ( MLB ).

Se fue de 4-1 (HR) con una remolcada y una anotada en la derrota 8-2 de los Cardenales de San Luis ante los Gigantes de San Francisco. Este año batea para .283 con 14 cuadrangulares, 54 remolcadas, 6 bases robadas y .818 de OPS.

Edmundo Sosa

"Mundito se fue en blanco en un turno viniendo desde la banca en el triunfo 9-3 de los Phillies de Philadelphia ante los Miami Marlins. Esta campaña está bateando para .269 con 7 cuadrangulares, 33 impulsadas, 1 base robada y .730 de OPS.

José Caballero

"Chema" se fue en blanco en tres turnos en la derrota 7-1 de los Yankees de New York ante los Azulejos de Toronto. Esta temporada batea para .227 con 4 cuadrangulares, 33 impulsadas, 42 bases robadas y .660 de OPS.