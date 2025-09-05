Tomás Rodríguez: "No será el mismo Guatemala que en la Copa Oro"

El delantero de la selección de Panamá Tomás Rodríguez no sumó minutos en el empate sin goles ante Surinam, sin embargo sabe la importancia y preocupación por solo sumar un punto.

"Se sabe que las eliminatorias son complicadas, sabíamos que habían ciertos factores que complicarían el partido pero el empate nos sirve y nos da confianza para el próximo partido".

Tomás Rodríguez se mantuvo en el banquillo pero no ingresó en el duelo en Paramaribo, aún así le dio ánimos al equipo que por momentos tuvo muchos descuidos.

"Fue un juego intenso, es partido de clasificación a eliminatorias, ninguno se parece a otro, me tocó estar en el banco y lo viví con la misma intensidad".

Tomás Rodríguez conoce a Guatemala pero no se confía

"En estas instancias lo que tienen más eliminatorias nos dan la confianza a los que tienen la primera como yo, nos quitan los nervios".

"Enfrentamos a Guatemala en Copa Oro, no será el mismo porque es un duelo de eliminatorias, ellos vienen con la presión porque vienen de perder y tenemos que jugarle a eso inteligentemente".