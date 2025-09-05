MLB: Aaron Boone le da la confianza a José Caballero para ir de inicio ante Blue Jays

El utility panameño José Caballero estará desde el inicio con los Yankees de Nueva York , en el primer choque de la emocionante serie de la MLB frente a los Azulejos de Toronto, a jugarse en el Yankee Stadium (6:05 p.m).

Ambos equipos están en una fuerte disputa en la División Este de la Liga Americana. Los Blue Jays son líderes con marca de 81-59 y los Yankees segundos con 78-62.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

"Chema" saldrá como campocorto titular y noveno bate en el orden ofensivo por los "Bombarderos del Bronx".

Alineación de los Yankees vs Azulejos de Toronto en la MLB

Trent Grisham CF Ben Rice R Aaron Judge RF Cody Bellinger LF Giancarlo Stanton DH Jazz Chisholm Jr 2B Paul Goldschmidt 1B Ryan McMahon 3B José Caballero SS

Lanzador abridor: Cam Schlittler

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Yankees/status/1964049926964596850&partner=&hide_thread=false Friday Night Baseball in the BX. #RepBX pic.twitter.com/4QIVL0cmL0 — New York Yankees (@Yankees) September 5, 2025

Números de José Caballero en la temporada 2025 - MLB

En la actual temporada 2025 de las Grandes Ligas, "Cabby" de 29 años ha visto acción en 110 juegos, batea para .230 producto de 63 imparables en 274 turnos al bate, 14 dobles, 1 triple, 4 jonrones, 33 carreras empujadas, 45 anotadas, 41 bases por bolas, 88 ponches y 42 bases robadas.