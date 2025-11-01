Kylian Mbappé presentó la Bota de Oro al estadio Santiago Bernabéu

El francés Kylian Mbappé ofreció a su afición, antes del arranque del partido ante el Valencia en el Santiago Bernabéu, la Bota de Oro que recibió el viernes y que le acredita como máximo máximo goleador de las ligas europeas de fútbol durante la temporada 2024-2025.

Mbappé ganó la Bota de Oro del pasado curso con 62 puntos que logró gracias a sus 31 goles marcados en 34 partidos con el Real Madrid. Se impuso al sueco Viktor Gyokeres (58.5 puntos) -ahora en el Arsenal londinense y la pasada temporada en el Sporting de Portugal- y al egipcio Mohamed Salah (58 puntos), del Liverpool inglés.

Kylian Mbappé busca repetir la hazaña esta temporada

"Es un momento importante para mí, la primera vez que gano este premio que significa mucho como delantero. Gracias a todos mis compañeros por venir, por ayudarme en todo los momentos. Gracias a ellos estoy en la mejor versión de Kylian para ayudar al equipo a ganar todo lo que podemos ganar este año. Tenemos un equipo increíble y lo más importante son los premios colectivos", aseguró el delantero galo tras recibir la 'Bota de Oro' y escuchar la felicitación del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

Un Mbappé que ha arrancado en plena forma esta temporada, con 16 goles en 13 partidos, y que levantó el galardón sobre el césped del Santiago Bernabéu entre la ovación y aplausos de su afición. Además, se fotografió con el trofeo de la Bota de Oro sobre el césped junto a sus compañeros.

De los 16 tantos, tres goles fueron en tres partidos de octubre LaLiga EA Sports, además de sumar una asistencia, por lo que este sábado recibió el premio a mejor jugador de la liga en dicho mes.

FUENTE: EFE