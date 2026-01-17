LALIGA Fútbol Internacional -  17 de enero de 2026 - 07:42

Kylian Mbappé regresa al once merengue, panameño Martín Krug espera oportunidad en el banquillo

Repasa las alineaciones del Real Madrid y el Levante para la jornada 20 de la Liga con Kylian Mbappé de vuelta y panameño Martín Krug en el banquillo.

La puesta de largo de Álvaro Arbeloa en el estadio Santiago Bernabéu, ante el Levante donde juega el panameño Martín Krug, tras el estreno con mal sabor de boca en Copa del Rey con derrota en Albacete, la realiza con el regreso de Kylian Mbappé a la titularidad, novedad junto a Thibaut Courtois, Álvaro Carreras, Tchouaméni, Camavinga y Bellingham.

La primera apuesta en LaLiga de Arbeloa devuelve a Fede Valverde al lateral derecho y junta en ataque a Gonzalo García, Vinícius Junior y Kylian Mbappé. El técnico madridista busca la reacción a la eliminación de Copa del Rey con hasta seis cambios en el equipo titular.

El Real Madrid inicia el partido con: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Gonzalo; Vinícius y Mbappé.

El Levante juega de esta manera y Krug es banca:

Portero: Ryan

Defensas: Toljan, Dela, Matturro, Sánchez

Centrocampistas: Martínez, Vencedor, Álvarez

Delanteros: Etta-Eyong, Tunde, Romero

