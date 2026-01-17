Kylian Mbappé regresa al once merengue, panameño Martín Krug espera oportunidad en el banquillo

La puesta de largo de Álvaro Arbeloa en el estadio Santiago Bernabéu, ante el Levante donde juega el panameño Martín Krug, tras el estreno con mal sabor de boca en Copa del Rey con derrota en Albacete, la realiza con el regreso de Kylian Mbappé a la titularidad, novedad junto a Thibaut Courtois, Álvaro Carreras, Tchouaméni, Camavinga y Bellingham.
Kylian Mbappé de vuelta, Martín Krug banca
El Real Madrid inicia el partido con: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Gonzalo; Vinícius y Mbappé.
El Levante juega de esta manera y Krug es banca:
Portero: Ryan
Defensas: Toljan, Dela, Matturro, Sánchez
Centrocampistas: Martínez, Vencedor, Álvarez
Delanteros: Etta-Eyong, Tunde, Romero