Kylian Mbappé regresa al once merengue, panameño Martín Krug espera oportunidad en el banquillo

Kylian Mbappé regresa al once merengue

La puesta de largo de Álvaro Arbeloa en el estadio Santiago Bernabéu, ante el Levante donde juega el panameño Martín Krug, tras el estreno con mal sabor de boca en Copa del Rey con derrota en Albacete, la realiza con el regreso de Kylian Mbappé a la titularidad, novedad junto a Thibaut Courtois, Álvaro Carreras, Tchouaméni, Camavinga y Bellingham.

La primera apuesta en LaLiga de Arbeloa devuelve a Fede Valverde al lateral derecho y junta en ataque a Gonzalo García, Vinícius Junior y Kylian Mbappé. El técnico madridista busca la reacción a la eliminación de Copa del Rey con hasta seis cambios en el equipo titular.

