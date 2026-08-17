Kylian Mbappé y Erling Haaland son los mejores jugadores del EA SPORTS FC 27

EA SPORTS FC 27 dio a conocer este lunes las valoraciones de los 27 mejores futbolistas del mundo, con Kylian Mbappé y Erling Haaland liderando el ranking masculino con una puntuación general de 91.

En la clasificación femenina, Alexia Putellas continúa en lo más alto con una valoración de 91, consolidándose nuevamente como la jugadora mejor puntuada del videojuego.

Entre los principales ascensos destaca Michael Olise, quien incrementó en cuatro puntos su valoración general. En el fútbol femenino, Yui Hasegawa y Hannah Hampton también sobresalen al mejorar tres puntos sus respectivas calificaciones.

Las valoraciones de EA SPORTS FC™ 27 se elaboran a partir de datos reales de partidos, experiencia futbolística y años de análisis del deporte, con el objetivo de representar el rendimiento de los mejores jugadores y jugadoras del mundo.

La nueva edición cuenta con más de 21.000 futbolistas distribuidos en más de 800 clubes y selecciones nacionales, además de 140 estadios y más de 35 ligas, ofreciendo una amplia representación del fútbol internacional.