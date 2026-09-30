San Francisco FC vs UMECIT FC: Fecha, hora y dónde ver J11 Apertura 2026 LPF

El conjunto del San Francisco FC recibirá en un emocionante duelo interconferencia al UMECIT FC por la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

Lo dirigidos por el técnico Jorge Dely Valdés vienen de ganar 3-1 al Tauro FC con doblete de Ronaldo Dinolis y otro tanto de Keny Bonilla.

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Por su parte, los comandados por Jaime de la Pava perdieron su último compromiso por marcador de 2-1 frente al CD Universitario en Penonomé.

De momento, UMECIT es penúltimo en la Conferencia Este con 13 puntos y los "Monjes" lideran el Oeste con 20 unidades.

SAN FRANCISCO FC VS UMECIT FC: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN LA JORNADA 11 DE LA LPF