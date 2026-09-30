LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  30 de septiembre de 2026 - 11:11

San Francisco FC vs UMECIT FC: Fecha, hora y dónde ver J11 Apertura 2026 LPF

Conoce todos los detalles del duelo que tendrán San Francisco FC y UMECIT FC en la jornada 11 del Apertura 2026 de la LPF.

San Francisco FC vs UMECIT FC: Fecha

San Francisco FC vs UMECIT FC: Fecha, hora y dónde ver J11 Apertura 2026 LPF

FOTO: IA

El conjunto del San Francisco FC recibirá en un emocionante duelo interconferencia al UMECIT FC por la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Lo dirigidos por el técnico Jorge Dely Valdés vienen de ganar 3-1 al Tauro FC con doblete de Ronaldo Dinolis y otro tanto de Keny Bonilla.

Por su parte, los comandados por Jaime de la Pava perdieron su último compromiso por marcador de 2-1 frente al CD Universitario en Penonomé.

De momento, UMECIT es penúltimo en la Conferencia Este con 13 puntos y los "Monjes" lideran el Oeste con 20 unidades.

SAN FRANCISCO FC VS UMECIT FC: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN LA JORNADA 11 DE LA LPF

  • Fecha: Viernes, 2 de octubre de 2026
  • Hora: 8:30 p.m.
  • Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes
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