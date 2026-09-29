Red Sox vs Yankees: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO Juego 2 del Wild Card

Los Yankees de José Caballero buscarán liquidar la serie de Wild Card de la Liga Americana ante los Red Sox tras blanquearlos en el primer partido.

En el primer partido, Cam Schlittler dominó durante 6.1 de labor donde realizó 117 lanzamientos Permitió apenas dos hits y una base por bolas, además de los diez ponches.

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La ofensiva Yankees estuvo al mando de Ben Rice que pegó dos cuadrangulares, el segundo de ellos con la casa llena en la octava entrada donde anotaron cinco carreras. Terminó la noche de 5-4 con 6 impulsadas y 2 anotadas.

El abridor de los de New York será Max Fried que este año tuvo marca de 5-5 con 2.80 de efectividad en 112.2 con 104 ponches con 0.99 de WHIP.

Por su parte por Boston va el diestro Sonny Gray que registró récord de 18-5 con 2.72 de efectividad en 169 entradas con 149 ponches y 1.15 de WHIP.

Fecha, hora y dónde ver J2 del Wild Card entre Red Sox y Yankees

Fecha: Miércoles 30 de septiembre

Hora: 7:00 P.M.

Lugar: Yankee Stadium

Dónde ver: A través de la señal de RPC Deportes