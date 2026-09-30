MLB: Padres de San Diego apalean a los Cubs de Chicago en el Juego 1 del Wild Card

Los San Diego Padres comenzaron con autoridad su camino en la postemporada al derrotar 8-0 a los Chicago Cubs en el Juego 1 de la Serie de Wild Card de la Liga Nacional, disputado este martes en Petco Park . Con el triunfo, San Diego tomó ventaja de 1-0 en una serie al mejor de tres partidos.

El conjunto local dominó el encuentro desde el primer episodio. Fernando Tatis Jr. y Manny Machado conectaron cuadrangulares solitarios consecutivos en la primera entrada , colocando rápidamente a los Padres arriba en el marcador. San Diego volvió a producir en la tercera y cuarta entrada antes de sentenciar el partido con un rally de tres carreras en el quinto episodio.

La ofensiva de los Padres terminó conectando 13 imparables, mientras que los Cubs apenas pudieron conseguir tres hits durante todo el encuentro. La producción de San Diego estuvo repartida en cinco entradas diferentes y permitió que el equipo mantuviera el control durante prácticamente todo el compromiso.

Michael King dominó a los Cubs

El gran protagonista desde el montículo fue Michael King, quien tuvo una actuación sobresaliente en su apertura de postemporada. El derecho trabajó siete entradas, permitió solamente un imparable y no concedió carreras, además de ponchar a ocho bateadores.

King fue respaldado posteriormente por el bullpen de San Diego, que completó la blanqueada. En el noveno episodio apareció Joe Musgrove, quien hizo su regreso a la acción de postemporada después de su ausencia desde 2024 y logró preservar el cero pese a que Chicago llegó a llenar las bases.