MLB: Partidos para hoy 30 de septiembre en la postemporada 2026

La postemporada de las Grandes Ligas (MLB) continúa este miércoles 30 de septiembre con los segundos partidos de las Series del Wild Card, en una jornada que tendrá nuevamente presencia panameña con José Caballero, Edmundo Sosa y Miguel Amaya.
Los Yankees de Nueva York, con el panameño José Caballero en su roster, reciben nuevamente a los Medias Rojas de Boston en el Yankee Stadium.
Partidos para hoy en la postemporada MLB 2026
- Edmundo Sosa – Phillies (0-1) vs. Bravos (1-0), 1:00 p.m.
- White Sox (1-0) vs Astros (0-1) - 4:00 p.m. (En vivo por RPC)
- José Caballero – Yankees (1-0) vs. Red Sox (0-1), 7:00 p.m. (En vivo por RPC)
- Miguel Amaya – Cubs (0-1) vs. Padres (1-0), 9:00 p.m.