MLB: Medias Blancas barren a los Astros y disputarán Serie Divisional de la Liga Americana

Pero con su victoria por 7-3 la noche del miércoles en el Daikin Park, eliminando a unos Astros diezmados con una barrida de dos juegos en la Serie del Comodín de la Liga Americana, los Medias Blancas de Chicago también demostraron que son un equipo talentoso al que habrá que tomar muy en serio durante toda la postemporada de la MLB . Son mucho más que ese joven y enérgico conjunto que dejó atrás tres campañas consecutivas de 100 derrotas o más para llegar a los playoffs.

Su segunda celebración en el clubhouse en una semana también representa su primera victoria en una serie de playoffs desde 2005. Aquel último triunfo fue una barrida de cuatro juegos sobre los Astros en la Serie Mundial, disputada también en el estadio que hoy se conoce como Daikin Park, en Houston.

Ahora, los Medias Blancas ponen rumbo a Cleveland y a la Serie Divisional de la Liga Americana, en un nuevo capítulo de la rivalidad entre estos equipos de la División Central de la L.A. Los Medias Blancas ganaron 7-6 la serie particular de la temporada, pero los Guardianes se llevaron la división por un juego, lo que les otorgó la ventaja de local. Los Medias Blancas se enfrentarán a un mejor pitcheo abridor y a uno de los mejores cerradores del béisbol, Cade Smith. Pero, por otro lado, Cleveland se medirá a un equipo que lució prácticamente imparable en la Serie del Comodín.

Dominio White Sox por el Comodín

Por segundo juego consecutivo, los Medias Blancas tomaron el control en el primer inning, ayudados por una deficiente defensa de Houston. Anotaron cuatro carreras ante el as de los Astros, Hunter Brown, quien llegó a la jornada del miércoles con récord de 6-0 y efectividad de 2.39 en seis aperturas de por vida contra los Medias Blancas.

Sam Antonacci conectó un doble con una línea al jardín izquierdo que el cubano Yordan Álvarez parecía tener oportunidad de atrapar, pero no pudo hacerlo. Kyle Teel impulsó a Antonacci con un sencillo y el cubano Miguel Vargas llegó a salvo por un error del antesalista Nick Allen. Andrew Benintendi remolcó una segunda carrera con un sencillo, y cuando Lucas Spence hizo un tiro desacertado al plato y la pelota se le escapó al receptor dominicano Yainer Díaz, Vargas anotó la tercera rayita. Tristan Peters agregó luego un sencillo productor para completar el ataque en el primer inning.

Houston fue descontando con jonrones solitarios del dominicano Jeremy Peña, Cam Smith y el venezolano José Altuve ante el as de los Medias Blancas, Sean Burke, quien ponchó a ocho en cuatro entradas. Los Astros tuvieron una oportunidad de oro en el quinto episodio, colocando corredores en primera y segunda con un out y Álvarez al bate ante Anthony Kay, quien hacía su primera verdadera presentación como relevista esta temporada.

Kay quedó abajo en la cuenta 3-0, lanzó un pitcheo en la zona que Álvarez dejó pasar y, con el siguiente envío, logró que elevara hacia Antonacci en el jardín izquierdo. El mexicano Isaac Paredes recibió un boleto para llenar las bases, pero Altuve bateó un elevado al derecho para terminar el inning.

Los Medias Blancas respondieron con tres carreras en la parte alta del sexto episodio, gracias a un largo jonrón de Chase Meidroth, seguido de una efusiva celebración y un grito de victoria, para acabar con cualquier esperanza de remontada.

FUENTE: MLB