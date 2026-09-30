MLB: Phillies empatan la serie con Edmundo Sosa saliendo lesionado

Con jonrones de Bryce Harper y Kyle Schwarber en el octavo episodio y uno de Alec Bohm en el décimo capítulo, los Phillies de Philadelphia vencieron 4-3 en 10 episodios a los Bravos de Atlanta para igualar el Wild Card de la Liga Nacional de la MLB 1-1.

La mala noticia para los Phillies llegó en la parte alta de la novena entrada, cuando el panameño Edmundo Sosa tuvo que abandonar el partido tras lesionarse mientras corría hacia la primera base del Truist Park, luego de conectar un infield hit por el campocorto.

A falta del informe oficial de la franquicia, todos los panameños esperan una buena noticia sobre la lesión de "Mundito", para que pueda continuar viendo acción en la postemporada 2026 de las Grandes Ligas.

En la serie, Sosa de 30 años tiene 2 imparables (1 doble) en 6 turnos para un promedio ofensivo de .333.

¿Cuándo vuelven a jugar Phillies y Bravos en el Wild Card MLB?

El pase a la serie divisional donde ya esperan los Dodgers, se definirá este jueves cuando Bravos y Phillies se enfrenten en el tercer y decisivo partido desde el Truist Park (1:00 pm).