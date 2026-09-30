Selección de Panamá: Jorge Gutiérrez y Amir Murillo destacan rivales de gira asiática

La Selección de Panamá completó este miércoles su último entrenamiento en territorio japonés y quedó lista para disputar mañana, jueves, su partido de semifinales de la Copa Kirin ante Nueva Zelanda (1:00 am por RPC).

Antes de iniciar la práctica, los jugadores Jorge Gutiérrez y Michael Amir Murillo atendieron a los medios de comunicación presentes en Tokio.

¡LISTOS PARA LAS SEMIFINALES! La selección #PanamáMayor realizó su último entrenamiento y ya está listo para medirse mañana Nueva Zelanda en Yokohama, Japón . Los detalles https://t.co/DDv0h2DjiH #MareaQueLate pic.twitter.com/RLCMFzrNRb

Ambos futbolistas formaron parte de la Selección de Panamá que disputó la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026 y compartieron sus impresiones sobre el nuevo desafío que afronta el equipo nacional en esta gira por Asia.

“Se viene un partido interesante obviamente por el rival que tenemos enfrente”, indicó el jugador Amir Murillo.

“Va a ser un partido mucho más intenso, mucho más complicado de lo que fue el anterior, pero con el grupo que tenemos ahora podemos hacer algo interesante en este torneo”.

El futbolista del Besiktas, de Turquía, también habló sobre la posibilidad de jugar en el Estadio de Yokohama, sede importante y recordada por albergar la final del pasado Mundial del 2002 donde Brasil alcanzó su quinto título.

“Es un estadio bien bonito, un estadio donde ha sucedido historia futbolística y creo que para nosotros es un motivo de orgullo. Es el estadio donde vamos a jugar, donde vamos a disputar un partido y que esperamos nos vaya bien”.

Palabras de Jorge Gutiérrez

Por su parte, el defensor Jorge Gutiérrez dijo estar contento por estar nuevamente en otra convocatoria con la Selección Nacional.

“Primero, siempre feliz de poder estar acá, un nuevo llamado siempre que el técnico hace a los elegidos, y poder ver mi nombre ahí siempre hace un orgullo poder estar acá, siempre con la misma ilusión, motivación y siempre con esa alegría”, destacó el jugador del Universitario, de Perú.

Gutiérrez también habló sobre la posibilidad de disputar un torneo especial en japón y la oportunidad que representa poder alzarse con un título en Asia.

“Es una copa importante que se juega acá en Japón y nosotros queremos poder ganarla también porque queremos estar ganando unas copas para el continente, sería importante para nosotros, para la selección y para nosotros los jugadores y muchos que están teniendo su primera oportunidad para tener una secuencia de lo que viene y eso es importante para nosotros agarrar confianza para lo que viene, lo que estén y eso nos va a ir a hacer sentir mejor”, explicó.

FUENTE: FPF