La Selección de Panamá solicita al KAA Gent la incorporación de Josué Vergara

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) informa que, en seguimiento al caso del jugador Josué Vergara, ha solicitado a su club, el KAA Gent, de Bélgica, la incorporación del delantero a la concentración de la Selección de Panamá en Japón, como parte de la gira asiática que actualmente realiza el conjunto nacional.
Se espera que el jugador aterrice en Japón el próximo 1 de octubre para luego ser sometido a las pruebas médicas pertinentes.
El equipo de Thomas Christiansen enfrenta este jueves a Nueva Zelanda y unos días después se medirá ante Japón o Ecuador.
FUENTE: FPF