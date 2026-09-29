La Selección de Panamá solicita al KAA Gent la incorporación de Josué Vergara

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) informa que, en seguimiento al caso del jugador Josué Vergara , ha solicitado a su club, el KAA Gent , de Bélgica, la incorporación del delantero a la concentración de la Selección de Panamá en Japón , como parte de la gira asiática que actualmente realiza el conjunto nacional.

La solicitud de la Federación tiene como objetivo que el jugador pueda ser evaluado por los servicios médicos de la Federación y así determinar su actual condición física, dado la ausencia de pruebas médicas confirmatorias enviadas por su club como establecen los protocolos FIFA para las convocatorias oficiales por Selección Nacional.

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Se espera que el jugador aterrice en Japón el próximo 1 de octubre para luego ser sometido a las pruebas médicas pertinentes.

El equipo de Thomas Christiansen enfrenta este jueves a Nueva Zelanda y unos días después se medirá ante Japón o Ecuador.

FUENTE: FPF