Kylian Mbappé y Marco Asensio le dan victoria al PSG

Con goles de Kylian Mbappé y Marco Asensio, el París Saint-Germain (PSG) se impuso en Estrasburgo (2-1), este viernes en la apertura de la 20ª jornada de la Ligue 1, pero su juego no convenció, a solo 12 días de disputar la ida de octavos de la Champions ante la Real Sociedad.