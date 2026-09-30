La selección de Argentina goleó a Bolivia en amistoso

La Selección de Argentina salió a la cancha en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y venció 4-0 a Bolivia en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA.

El encuentro es el primero de los tres compromisos que tiene la Albiceleste durante esta ventana internacional. Argentina continuará la serie frente a Burkina Faso y Benín, completando una agenda que le permite volver a encontrarse con su público luego de la experiencia mundialista.

Triunfo por goleada

El seleccionado nacional comandado por Lionel Scaloni comenzó el cotejo, como de costumbre, con mucha tenencia de balón y transiciones intensas en busca del primer grito de la noche. Tras el primer cuarto de hora se vieron asociaciones interesantes pero sin mayor peligro.

Una rápida jugada por el mediocampo y un buen pase de Alexis Mac Allister habilitó a Lautaro Martínez para que rompiera el cero con un certero remate al segundo palo.

Minutos después, tras una gran asistencia de Exequiel Palacios, Nico Paz quedó solo frente al arquero boliviano y la picó con total sutileza para marcar el segundo grito del encuentro.

Luego del segundo tanto marcado por el jugador del Como de Italia, la albiceleste bajó el ritmo del partido y comenzó a correr el balón por todo el campo de juego; esto hizo que pasaran los minutos y de esta manera finalizó la primera mitad.

La segunda mitad no podía iniciar de otra forma y cuando iban tan solo 8 minutos del complemento, tras un gran córner ejecutado por Paz, Cristian Romero concretó un cabezazo que ingresó sobre el palo derecho y sentenció el 3-0.

Minutos después, Lionel Scaloni siguió moviendo el banco y les dio minutos a varios jugadores albicelestes. Estos cambios le dan la oportunidad al entrenador de seguir probando futbolistas y buscando variantes de cara a los próximos amistosos.

El definitivo del "Flaco" López

Durante el tramo final, el partido bajó el ritmo con un juego más pausado de tenencia de pelota. Sin embargo, en un instante Leonel Flores irrumpió en el área tras una gran jugada individual y José López aprovechó y remató un rebote para sellar el cuarto gol del encuentro, anotando así su primer tanto con la camiseta de la selección.

Luego de ello llegó el final del primer amistoso internacional, con victoria 4-0 y un juego que ilusiona a todo un país.

FUENTE: Selección de Argentina