La selección de Brasil gana amistoso ante Australia

La selección de Brasil derrotó a Australia por 4-2 en el segundo partido amistoso entre ambas selecciones durante la Supercopa de la FIFA. La victoria brasileña se concretó gracias a los goles de Vanderson, Raphinha, Bruno Guimarães y Vinicius Júnior. El próximo desafío del equipo de Carlo Ancelotti será contra India el 3 de octubre a las 11:00 (hora de Brasilia) en el Estadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan de Calcuta.

Con un estilo de fútbol ofensivo y rápido, la selección nacional pasó un susto, pero logró equilibrar el partido y dominar el juego, consiguiendo una victoria por 4-2. El entrenador Carlo Ancelotti preparó al equipo para el segundo amistoso contra Australia con siete cambios respecto al primer partido: Hugo Souza, Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis, Douglas Santos, Estevão y Endrick fueron sustituidos por Otávio, Vanderson, Jair Cunha, Gabriel Magalhães, Mauro Júnior, Gabriel Bontempo y Rayan.

A los dos minutos de juego, el equipo brasileño demostró su superioridad. En una rápida jugada de ataque iniciada por Vanderson, Danilo Santos, Rayan y Gabriel Bontempo intercambiaron pases dentro del área hasta que el balón llegó nuevamente al lateral del Mónaco, quien remató a portería superando al guardameta australiano: Brasil 1-0.

Y casi llega el segundo gol en el minuto siguiente. Raphinha recibió un pase de Rayan y probó suerte dos veces dentro del área, pero Beach evitó el gol en ambas ocasiones. Danilo Santos incluso aprovechó el rebote del segundo disparo, pero la defensa australiana lo bloqueó.

La selección nacional no bajó el ritmo del partido ni siquiera con la ventaja en el marcador. Con buen movimiento, pases precisos y un buen posicionamiento tanto en defensa como en ataque, el equipo de Carlo Ancelotti dominó el encuentro.

Pero en el minuto 27, Australia empató con un gol del defensa Circati tras un saque de esquina. En el minuto 33, Australia se puso por delante con un disparo desde fuera del área de Metcalfe.

Tras corregir sus errores en el campo, Brasil reanudó su juego ofensivo en busca del empate, que llegó en el minuto 44. Bruno Guimarães habilitó a Danilo dentro del área, pero el defensor Souttar le hizo falta. Tras la revisión del VAR, el árbitro japonés Yusuke Araki concedió el penalti. Raphinha lo ejecutó y anotó para Brasil: 2-2.

En la segunda parte, Carlos Ancelotti solo hizo un cambio en la alineación titular, dando entrada a Endrick en lugar de Raphinha, que se quejaba de molestias musculares y tuvo que descansar.

Triunfo en amistoso

A los 9 minutos, Brasil estuvo a punto de adelantarse en el marcador. En un rápido ataque liderado por Endrick, Vini Jr. encontró a Danilo Santos por la izquierda. El jugador del Botafogo recibió el balón y disparó, pero la defensa australiana lo desvió a córner. Tras el córner, Gabriel Magalhães tuvo otra buena oportunidad para ponerse por delante, pero Beach realizó una buena parada y despejó el peligro.

En el minuto 15, Ancelotti realizó tres sustituciones que hicieron que el equipo fuera más ofensivo. Vanderson, Gabriel Bontempo y Rayan fueron reemplazados por Matheuzinho, Andrey Santos y Estevão.

La remontada del equipo brasileño llegó con la velocidad de su ataque. En el minuto 23, Danilo Santos encontró a Vini Jr. por la izquierda. El astro del Real Madrid avanzó y le pasó el balón a Endrick dentro del área, quien centró raso para que Bruno Guimarães anotara el tercer gol del equipo.

Brasil siguió presionando y dominando el partido. El cuarto gol casi llegó en el minuto 30. Vini Jr. avanzó a gran velocidad por la izquierda y centró al área para Estevão, quien remató de primera, obligando al portero Beach a realizar una gran parada. En el rebote, Endrick disparó, pero el balón se fue desviado.

Aparición de Vini Jr

Tras mucha presión, llegó el cuarto gol. Vinicius Júnior, en una jugada individual, regateó a dos defensores dentro del área y recibió una falta. Se concedió penalti, que fue ejecutado, y el astro del Real Madrid marcó. Brasil 4-2.

A partir del cuarto gol, el entrenador Carlo Ancelotti realizó algunos cambios en el equipo, dando minutos de juego a los jugadores seleccionados y experimentando con el estilo de juego adoptado.

La selección brasileña viajará el próximo jueves (1) a Calcuta, donde comenzará los preparativos para el partido contra India.

FUENTE: CBF