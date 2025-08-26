La Selección de Brasil jugará amistosos contra Corea del Sur y Japón en octubre

La selección de Brasil enfrentará a Corea del Sur y Japón en octubre próximo, en duelos amistosos preparatorios para el Mundial de 2026, anunció este martes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El encuentro con los surcoreanos será el 10 de octubre en Seúl, mientras que con los japoneses será el 14 de octubre en Tokio.

Los amistosos asiáticos forman parte del plan de Brasil para enfrentar diferentes estilos de juego de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, para el que la Canarinha ya tiene el cupo asegurado.

Antes de estos encuentros, la Seleção cerrará su participación en la eliminatoria sudamericana al enfrentar a Chile el 4 de septiembre en Rio y a Bolivia el 9 de septiembre en El Alto.

El técnico italiano Carlo Ancelotti presentó el lunes una convocatoria renovada para estos dos duelos, sin Vinicius Junior ni Neymar.

El delantero del Real Madrid fue preservado para evitarle el viaje a El Alto (y sus desafiantes 4.150 metros de altitud), mientras que Neymar sigue ausente por "un pequeño problema" físico, según explicó Ancelotti.

El astro del Santos no juega con la Seleção desde octubre de 2023.

La convocatoria incluyó novedades como Lucas Paquetá, del West Ham, y João Pedro, del Chelsea.

La Canarinha ya enfrentó en otros Mundiales a Japón y Corea del Sur, equipos con una escuela diferente, con jugadores que corren todo el tiempo y una marcación intensa por todo el campo, dijo la CBF en un comunicado.

La Selección de Brasil vuelve a Japón

En el último encuentro entre Brasil y Japón, el 6 de junio de 2022 en el mismo estadio de Tokio, la Seleção venció 1-0 con gol de Neymar.

Contra Corea del Sur, en tanto, el último choque fue en octavos de final del Mundial de Catar 2022, y terminó con una goleada brasileña 4-1, con tantos de Vinicius Junior, Neymar, Richarlison y Lucas Paquetá.

El técnico Ancelotti aprovechará estos amistosos para conocer mejor a los jugadores.

"Tenemos que aprovechar estos juegos para tener un buen ambiente en el equipo, conocer más las características y personalidad de los jugadores y preparar el equipo para la Copa del Mundo", destacó el entrenador en el comunicado.

Brasil tiene previsto enfrentar equipos de otros continentes en las preparaciones siguientes: selecciones africanas en noviembre y europeas de nivel A en marzo y junio de 2026.

FUENTE: AFP