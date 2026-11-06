La selección de España revela convocados para duelos de Nations League

La Selección de España afronta la última concentración de la temporada con los dos duelos que cerrarán la fase de grupos de la UEFA Nations League .

El primero de los encuentros tendrá lugar el jueves, 12 de noviembre, cuando España visite a la República Checa en el Estadio Letná de Praga. El segundo y último compromiso será el domingo, 15 de noviembre, frente a Inglaterra en el Metropolitano de Madrid. El combinado nacional concluirá así la fase de grupos ante su afición, con la ilusión de quedar líderes del grupo A3 ya que la clasificación a los cuartos de final se consiguió en la pasada concentración, de momento son 12 puntos de 12 posibles.

Luis de la Fuente ha dado a conocer la lista de los 27 futbolistas en un vídeo en el que alude al luto que se está viviendo en España. "Nos golpea una tragedia terrible que jamás debió ocurrir. Todo un país vuelve a llorar, cuando todavía no se habían secado las lágrimas de Adamuz", explica el técnico en un vídeo solemne que no habla de fútbol como deporte, sino como vehículo para unir a la población en momentos tan duros.

"El fútbol tiene una responsabilidad social y debe estar en el lugar correcto de la historia", afirma Luis de la Fuente en una lista que pretende rendir homenaje tanto a las víctimas de los accidentes ferroviarios como a Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife fallecido recientemente.

Convocatoria de la selección de España

Convocatoria de la @SEFutbol para enfrentarse a República Checa e Inglaterra.



Estos son los 27 jugadores: https://t.co/1feBcfoccw#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/bkDZjp9l94 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 6, 2026

FUENTE: SEFutbol