Selección de Portugal: Bernardo Silva, nuevo capitán tras el retiro de Cristiano Ronaldo

Bernardo Silva, jugador del Real Madrid, será el nuevo capitán de la selección de Portugal tras la retirada de Cristiano Ronaldo, según anunció este viernes el seleccionador, Jorge Jesus.
"Está pasando por una buena etapa en el Real Madrid y no es fácil ser titular en un equipo como el Real Madrid, uno de los mejores del mundo. No tengo ninguna duda sobre el valor de Bernardo", afirmó el técnico.
Añadió que en la selección podrá "aportar su experiencia y la calidad que tiene como jugador".
Bernardo Silva, centrocampista ofensivo de 32 años, es uno de los 28 futbolistas incluidos en la primera convocatoria de Jesus tras la retirada de Cristiano Ronaldo, para los partidos de Portugal contra Dinamarca y Gales en la Liga de Naciones.
Cristiano anunció este jueves su retirada de la selección tras las desavenencias con Jorge Jesus que lo llevaron a abandonar repentinamente la última concentración el pasado 30 de septiembre.
Según explicó el delantero, el desencuentro se debió a que el técnico lo había hecho calentar durante media hora, sin darle entrada al campo, en un partido disputado unos días antes.
FUENTE: EFE