Selección de Portugal revela convocatoria en una nueva era sin CR7

Vitinha y João Félix encabezan la convocatoria de la selección de Portugal anunciada este viernes por el seleccionador Jorge Jesus para los próximos partidos de la Liga de las Naciones, la primera desde la retirada de Cristiano Ronaldo de la selección.
Cristiano Ronaldo, de 41 años, anunció este jueves su retirada de la selección portuguesa, de la que es el máximo goleador histórico, tras unas desavenencias con Jesus. Su vídeo de despedida se proyectó en la sala de prensa del complejo Ciudad del Fútbol, en Oeiras, a las afueras de Lisboa, antes de que el entrenador anunciara la convocatoria.
Convocatoria de la selección de Portugal
FUENTE: EFE