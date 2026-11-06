FÚTBOL Fútbol Internacional -  6 de noviembre de 2026 - 09:28

Selección de Portugal revela convocatoria en una nueva era sin CR7

La selección de Portugal revela convocatoria para compromisos de noviembre, para la nueva era sin Cristiano Ronaldo.

Selección de Portugal revela convocatoria en una nueva era sin CR7

Selección de Portugal revela convocatoria en una nueva era sin CR7

FOTO: EFE/EPA/RODRIGO ANTUNES

Vitinha y João Félix encabezan la convocatoria de la selección de Portugal anunciada este viernes por el seleccionador Jorge Jesus para los próximos partidos de la Liga de las Naciones, la primera desde la retirada de Cristiano Ronaldo de la selección.

En total, Jesus ha convocado a 28 jugadores para los partidos contra Dinamarca, en casa, el 14 de noviembre, y contra Gales, a domicilio, el 17. Serán los dos últimos encuentros de la fase de grupos para Portugal, actual campeón de la competición, que lidera el grupo A4 y ya tiene asegurada la clasificación para la siguiente fase.

Cristiano Ronaldo, de 41 años, anunció este jueves su retirada de la selección portuguesa, de la que es el máximo goleador histórico, tras unas desavenencias con Jesus. Su vídeo de despedida se proyectó en la sala de prensa del complejo Ciudad del Fútbol, en Oeiras, a las afueras de Lisboa, antes de que el entrenador anunciara la convocatoria.

Convocatoria de la selección de Portugal

FUENTE: EFE

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