Selección de Portugal revela convocatoria en una nueva era sin CR7 FOTO: EFE/EPA/RODRIGO ANTUNES

Vitinha y João Félix encabezan la convocatoria de la selección de Portugal anunciada este viernes por el seleccionador Jorge Jesus para los próximos partidos de la Liga de las Naciones, la primera desde la retirada de Cristiano Ronaldo de la selección.

En total, Jesus ha convocado a 28 jugadores para los partidos contra Dinamarca, en casa, el 14 de noviembre, y contra Gales, a domicilio, el 17. Serán los dos últimos encuentros de la fase de grupos para Portugal, actual campeón de la competición, que lidera el grupo A4 y ya tiene asegurada la clasificación para la siguiente fase.

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