La Selección de México goleó a Islandia en partido amistoso

La Selección de México , que se prepara para la Copa Mundial del próximo verano, goleó este miércoles por 4-0 a la humilde Islandia en un partido amistoso que transcurrió con seguridad en Querétaro, centro de México.

Richard Ledezma, Armando González, Jesús Gallardo y Brian Gutiérrez reflejaron en el marcador la superioridad de los mexicanos, que jugaron con figuras de la liga local.

Deseosos de mandar señales de confianza como organizadores de la Copa Mundial, las autoridades mexicanas armaron un dispositivo de seguridad sobrio, pero eficiente que garantizó tranquilidad.

Los islandeses, ubicados en el 74 del ránking de la FIFA, salieron a presionar. Sacaron provecho de par de despistes de la defensa mexicana, pisaron el área y en el minuto 13 estuvieron cerca de tomar ventaja con un remate de Agúst Þorsteinsson, detenido por el guardameta José Raúl Rangel.

A partir de ahí, los visitantes se replegaron, dieron muestras de desgaste y los mexicanos se fueron al ataque para tomar ventaja con dos jugadas iniciadas por el mundialista Gallardo.

En el 22 González recibió un balón y se lo puso a Ledezma, letal con el cabezazo para el 1-0. Dos minutos más tarde, González confirmó su buen momento de forma y aumentó la ventaja de México, al aceptar un centro a segundo poste y tocar a la red.

En una gran noche, Gallardo se hizo de un balón servido por Alexis Gutiérrez en un tiro de esquina y de cabeza amplió la ventaja a 3-0, en el minuto 59.

El tri siguió adelante y en el tiempo de descuento confirmó la goleada con un gol de Brian Gutiérrez, quien se escapó y llegó sin marca al área.

Selección de México en racha

Fue la tercera victoria de México este año, las tres en amistosos ante rivales alejados de los primeros lugares de la lista mundial. En enero, el tri venció por 1-0 a Panamá, trigésimo tercera selección del mundo; y por el mismo margen a Bolivia, 76 de la lista mundial.

México enfrentará el próximo 28 de marzo en el Estadio Azteca a Portugal, sexto del ránking de FIFA; y el 31 a Bélgica, noveno equipo de la lista mundial.

