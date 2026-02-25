Béisbol Juvenil 2026: Panamá Oeste le propinó "paliza" histórica a Chiriquí

La novena de Panamá Oeste dominó a placer a Chiriquí luego de una contundente ofensiva para llevarse el partido 18-1 y con un estelar Joshua Martínez desde la lomita para lograr la segunda victoria en la serie final del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 .

Oeste tomó ventaja desde la misma primera entrada con Michael Worthington que con elevado de sacrificio remolcó a Maikel Nieto. Luego le siguió Edward Delgado que pegó hit remolcador de dos carreras, trayendo al plato a Joans Montenegro y Luis Atencio.

En la siguiente entrada, aprovecharon los parpadeos de los chiricanos desde el pitcheo. Luis Aranda fue golpeado con las bases llenas, luego Luis Atencio recibió base por bolas, Mildner Nieto anotó por lanzamiento descontrolado y Delgado bateó para doble play pero desde tercera anotó Aranda.

Los del "Gana'o Bravo" anotaron su única carrera en la cuarta entrada cuando Abdiel Hernández pegó un solitario cuadrangular por todo el jardín izquierdo.

En la quinta los del Oeste siguieron anotando. Juan Caballero pegó doble para impulsar a Montenegro, Caballero anotó luego que Osvaldo Cuevas llegara a base por error del campo corto chiricano Martínez y Maikel Nieto con doble para remolcar a Cuevas.

En la sexta entrada llegaron ocho anotaciones más: Worthington con hit al central para impulsar a Aranda, doblete de Juan Caballero para que anotara Joel Rodríguez, Danel Long con hit impulsador para traer al home a Caballero y Worthington, Aranda con sencillo al derecho para remolcar a Long y las carreras definitivas las produjo Luis Atencio que pegó doblete con las bases llenas.

Panamá Oeste dominó a la ofensiva y desde la lomita

Joshua Martínez lanzó las 7 entradas, permitió 5 imparables, 1 carrera (HR), 1 base por bolas y recetó 10 ponches.

A la ofensiva de 14 hits, destacaron Luis Atencio que se fue de 3-1 con 4 remolcadas y 2 anotadas, Maikel Nieto de 4-3 con 3 anotadas y 3 impulsadas, Michael Worthington y Juan Caballero produjeron 2 carreras al igual que Luis Aranda, Edward Delgado y Danel Long.

La serie se detiene este jueves y continúa el viernes 27 de febrero cuando les toque viajar a Chiriquí para seguir los dos próximos partidos en el Kenny Serracín.