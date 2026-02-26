Copa de Campeones Concacaf: Sporting San Miguelito hizo sufrir al LA Galaxy

Copa de Campeones de Concacaf: Sporting San Miguelito hizo sufrir al LA Galaxy

La Copa de Campeones Concacaf 2026 continuó con el empate sin goles entre LA Galaxy y Sporting San Miguelito en el partido de vuelta de la Primera Ronda, avanzando el conjunto estadounidense con un global de 1-1 gracias al criterio de goles como visitante, el miércoles en el Dignity Health Sports Park en Carson, California, Estados Unidos.

Ambos equipos empataron 1-1 en el partido de ida, lo que le dio a LA Galaxy la ventaja por goles de visitante al inicio del encuentro.

Los locales estuvieron cerca de marcar un gol espectacular cuando Marco Reus entregó un pase de tacón a Gabriel Pec, quien remató a portería al 43’, pero fue detenido por el guardameta de San Miguelito, José Calderón.

Armando Cooper intentó su oportunidad al 54’, pero su remate se fue apenas por encima del travesaño.

LA Galaxy se quedó con diez jugadores después de que Matheus Nascimento recibiera una tarjeta roja al 90’+5’. Nascimento se perderá el próximo encuentro.

Próximo rival del LA Galaxy

LA Galaxy avanza a los Octavos de Final, donde el conjunto estadounidense enfrentará al vigente campeón de la Copa del Caribe de Concacaf, Mount Pleasant FA.

FUENTE: CONCACAF