Béisbol Juvenil 2026: Estado de los equipos en la Serie Final tras partido del 25 de febrero FOTO / FEDEBEIS

Las novenas de Panamá Oeste y Chiriquí se midieron las caras en el segundo partido de la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, en un duelo llevado a cabo en el Estadio Mariano Rivera donde los "Vaqueros" apalearon a los chiricanos.

Oeste dominó de principio a fin para ganar el duelo 18-1 y llevar la serie a Chiriquí con dos victorias a cero.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse