Béisbol Juvenil 2026: Estado de los equipos en la Serie Final tras partido del 25 de febrero

Conoce el estado de las novenas tras iniciar la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

FOTO / FEDEBEIS

Las novenas de Panamá Oeste y Chiriquí se midieron las caras en el segundo partido de la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, en un duelo llevado a cabo en el Estadio Mariano Rivera donde los "Vaqueros" apalearon a los chiricanos.

Oeste dominó de principio a fin para ganar el duelo 18-1 y llevar la serie a Chiriquí con dos victorias a cero.

Joshua Martínez lanzó las 7 entradas, permitió 5 imparables, 1 carrera (HR), 1 base por bolas y recetó 10 ponches.

A la ofensiva de 14 hits, destacaron Luis Atencio que se fue de 3-1 con 4 remolcadas y 2 anotadas, Maikel Nieto de 4-3 con 3 anotadas y 3 impulsadas, Michael Worthington y Juan Caballero produjeron 2 carreras al igual que Luis Aranda, Edward Delgado y Danel Long.

Serie Final del Béisbol Juvenil 2026

Equipos JJ JG JP

  • Panamá Oeste 2 / 2 / 0
  • Chiriquí 2 / 0 / 2

