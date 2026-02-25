Béisbol Juvenil 2026: Estado de los equipos en la Serie Final tras partido del 25 de febrero

Las novenas de Panamá Oeste y Chiriquí se midieron las caras en el segundo partido de la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, en un duelo llevado a cabo en el Estadio Mariano Rivera donde los "Vaqueros" apalearon a los chiricanos.
Joshua Martínez lanzó las 7 entradas, permitió 5 imparables, 1 carrera (HR), 1 base por bolas y recetó 10 ponches.
A la ofensiva de 14 hits, destacaron Luis Atencio que se fue de 3-1 con 4 remolcadas y 2 anotadas, Maikel Nieto de 4-3 con 3 anotadas y 3 impulsadas, Michael Worthington y Juan Caballero produjeron 2 carreras al igual que Luis Aranda, Edward Delgado y Danel Long.
Serie Final del Béisbol Juvenil 2026
Equipos JJ JG JP
- Panamá Oeste 2 / 2 / 0
- Chiriquí 2 / 0 / 2