José Córdoba: ¿Qué pasa con el defensor panameño del Norwich City?

El defensor panameño José Córdoba no estuvo presente en la convocatoria en el partido donde el Norwich City venció 2-0 al Sheffield Wednesday en las acciones de la Championship.

"Coto" había sido titular en la derrota ante Birmingham, pero ahora desde Inglaterra Connor Southwell compartió una información.

"José Córdoba está calentando en el campo con los suplentes #NCFC . Lo cual es una buena señal. El problema que lo mantiene fuera de la convocatoria esta noche es solo por precaución. Salió del campo en los últimos compases de la derrota del sábado ante el Birmingham".

El próximo partido del club será este sábado 28 de febrero ante el Leicester City a las 7:30 A.M. en la jornada 35.

Información sobre José Córdoba