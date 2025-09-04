La selección de Paraguay volverá al Mundial después de 10 años

La selección de Paraguay empató 0-0 con Ecuador este jueves en Asunción y se clasificó para el Mundial 2026 y volverá a la cita cumbre del fútbol tras dieciséis años de ausencia.

Ante 45.000 espectadores en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, el empate desató la algarabia de jugadores y del público, al tiempo que miles de personas se volcaron a festejar en las calles de la ciudad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Albirroja/status/1963775545843614026&partner=&hide_thread=false Pasaron 16 años.

Desde el 2010, tocó mirar desde afuera tres veces.

Nos tocó masticar la frustración.



Pero nunca dejamos de intentar.

Tantas veces le dimos al marco, que una tiene que dar en el clavo. Lo dijo el profe.



Porque en cada rincón de esta tierra, siempre estuvo la… pic.twitter.com/BHnXwhdzjb — Selección Paraguaya (@Albirroja) September 5, 2025

Paraguay alcanzó 25 puntos en las eliminatorias sudamericanas, mientras que Ecuador, que ya estaba clasificado para el Mundial, suma 26 unidades.

En su último compromiso del extenso premundial, Paraguay visitará a Perú en Lima el próximo martes, mientras que la Tricolor recibirá a la campeona del mundo, Argentina, en Guayaquil.

FUENTE: AFP