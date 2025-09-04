La selección de Paraguay volverá al Mundial después de 10 años

FÚTBOL Fútbol Internacional -  4 de septiembre de 2025 - 21:26

La selección de Paraguay empata sin goles ante el onceno de Ecuador y se clasifica al Mundial 2026.

La selección de Paraguay empató 0-0 con Ecuador este jueves en Asunción y se clasificó para el Mundial 2026 y volverá a la cita cumbre del fútbol tras dieciséis años de ausencia.

Ante 45.000 espectadores en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, el empate desató la algarabia de jugadores y del público, al tiempo que miles de personas se volcaron a festejar en las calles de la ciudad.

Paraguay alcanzó 25 puntos en las eliminatorias sudamericanas, mientras que Ecuador, que ya estaba clasificado para el Mundial, suma 26 unidades.

En su último compromiso del extenso premundial, Paraguay visitará a Perú en Lima el próximo martes, mientras que la Tricolor recibirá a la campeona del mundo, Argentina, en Guayaquil.

