La selección de Paraguay volverá al Mundial después de 10 años

La selección de Paraguay empató 0-0 con Ecuador este jueves en Asunción y se clasificó para el Mundial 2026 y volverá a la cita cumbre del fútbol tras dieciséis años de ausencia.
Paraguay alcanzó 25 puntos en las eliminatorias sudamericanas, mientras que Ecuador, que ya estaba clasificado para el Mundial, suma 26 unidades.
En su último compromiso del extenso premundial, Paraguay visitará a Perú en Lima el próximo martes, mientras que la Tricolor recibirá a la campeona del mundo, Argentina, en Guayaquil.
FUENTE: AFP